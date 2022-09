“Quando gli italiani entrarono a Roma”. Il libro di Dolores Prato (Di sabato 10 settembre 2022) Era un grande paese la Roma di Dolores Prato. Un grande paese o una piccola città addormentata nel verde. Rimpianta come una locanda a cielo aperto. Punto del mondo dov’era giusto passare senza insediarsi mai. E dove tante altre cose erano decise dal destino. Compreso il motto oraziano del carpe diem: impossibile da far nascere altrove, inconcepibile in qualsiasi altro punto dell’universo. E totalmente spaesato in aria che non fosse aria Romana. A casa solo qui. In quel “senso eterno del suo non essere”. Era appunto una Roma dall’allure piranesiana la Roma di Prato. Ma nell’età adulta della sua prosa civile, questa Roma era già svanita. Scomparsa sotto i picconi piemontesi. Fatta fuori da quel dì. Dal momento che “gli italiani ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) Era un grande paese ladi. Un grande paese o una piccola città addormentata nel verde. Rimpianta come una locanda a cielo aperto. Punto del mondo dov’era giusto passare senza insediarsi mai. E dove tante altre cose erano decise dal destino. Compreso il motto oraziano del carpe diem: impossibile da far nascere altrove, inconcepibile in qualsiasi altro punto dell’universo. E totalmente spaesato in aria che non fosse ariana. A casa solo qui. In quel “senso eterno del suo non essere”. Era appunto unadall’allure piranesiana ladi. Ma nell’età adulta della sua prosa civile, questaera già svanita. Scomparsa sotto i picconi piemontesi. Fatta fuori da quel dì. Dal momento che “gli...

