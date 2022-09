Pronto il piano Ue: elettrodomestici a rischio (Di sabato 10 settembre 2022) La prossima settimana la Commissione europea varerà un documento sul risparmio energetico per far fronte alla crisi dei prezzi, basato su cinque punti, come riportato da Askanews. Il pacchetto di proposte è stato presentato in una conferenza stampa da Ursula von der Leyen qualche giorno fa. Innanzitutto servono “obiettivi vincolanti di riduzione dei consumi di elettricità negli orari di picco”, durante i quali i prezzi dell’energia raggiungono le loro punte massime. 1. Secondo il sito di informazione Open di Enrico Mentana, la Commissione europea potrebbe imporre ai Paesi membri l’obbligo di ridurre i consumi di elettricità del 10 per cento (5 per cento nelle ore di punta) dal 1 novembre al 31 marzo 2023. Questa imposizione si aggiungerebbe a quella relativa al taglio del 15 per cento dei consumi di gas già sancita dalla Ue nelle scorse settimane. Ogni mese gli Stati membri dovrebbero ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 10 settembre 2022) La prossima settimana la Commissione europea varerà un documento sul risparmio energetico per far fronte alla crisi dei prezzi, basato su cinque punti, come riportato da Askanews. Il pacchetto di proposte è stato presentato in una conferenza stampa da Ursula von der Leyen qualche giorno fa. Innanzitutto servono “obiettivi vincolanti di riduzione dei consumi di elettricità negli orari di picco”, durante i quali i prezzi dell’energia raggiungono le loro punte massime. 1. Secondo il sito di informazione Open di Enrico Mentana, la Commissione europea potrebbe imporre ai Paesi membri l’obbligo di ridurre i consumi di elettricità del 10 per cento (5 per cento nelle ore di punta) dal 1 novembre al 31 marzo 2023. Questa imposizione si aggiungerebbe a quella relativa al taglio del 15 per cento dei consumi di gas già sancita dalla Ue nelle scorse settimane. Ogni mese gli Stati membri dovrebbero ...

