Profumi, regali, soldi ad Alessia Pifferi in carcere per aver lasciato morire la figlia Diana: "È spaurita" (Di sabato 10 settembre 2022) Profumi, creme per il corpo, libri, soldi. Sono solo alcuni dei regali destinati ad Alessia Pifferi, la madre arrestata il 21 luglio scorso e accusata di omicidio volontario per avere lasciato la sua bambina di 18 mesi, Diana, a casa da sola per sei giorni con solo un biberon di latte. La piccola è morta di stenti nella loro casa di Ponte Lambro a Milano. I doni per la donna 37enne, che ora si trova nel carcere San Vittore, sono stati recapitati allo studio legale di Solange Marchignoli, l'avvocata che la difende. Dai prodotti per la cura del corpo ai libri sul pensiero positivo fino a vestiti, biancheria e soldi da spendere in carcere (secondo le procedure), bonificati sul conto corrente apposito e ...

