PresaDiretta, puntata speciale: l’analisi sulle politiche europee per raggiungere l’indipendenza energetica (Di sabato 10 settembre 2022) L’Unione Europea ha scelto di inserirlo tra le fonti di energia verde, mentre l’Italia si trova a dover decidere se fare affidamento o meno su questa fonte di energia. Si tratta del nucleare, che sarà al centro della puntata speciale di PresaDiretta di domenica 11 settembre, in onda su Rai3 alle 21.25. Il programma trasmetterà “Sole vento uranio”, puntata dedicata al sostentamento energetico. L’Europa deve scegliere se intraprendere la strada delle rinnovabili o del nucleare, dopo che la guerra tra Russia e Ucraina e l’aumento generalizzato dei costi dell’energia hanno riportato il nucleare al centro del dibattito pubblico. PresaDiretta ha attraversato l’Unione, arrivando in Germania e in Francia. I due paesi rappresentano approcci alternativi al nucleare: per raccontare la storia di Parigi, la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) L’Unione Europea ha scelto di inserirlo tra le fonti di energia verde, mentre l’Italia si trova a dover decidere se fare affidamento o meno su questa fonte di energia. Si tratta del nucleare, che sarà al centro delladidi domenica 11 settembre, in onda su Rai3 alle 21.25. Il programma trasmetterà “Sole vento uranio”,dedicata al sostentamento energetico. L’Europa deve scegliere se intraprendere la strada delle rinnovabili o del nucleare, dopo che la guerra tra Russia e Ucraina e l’aumento generalizzato dei costi dell’energia hanno riportato il nucleare al centro del dibattito pubblico.ha attraversato l’Unione, arrivando in Germania e in Francia. I due paesi rappresentano approcci alternativi al nucleare: per raccontare la storia di Parigi, la ...

RaiTre : *Attenzione* Per esigenze di palinsesto la prossima puntata di @Presa_Diretta 'SOLE VENTO URANIO' andrà in onda dom… - LuigiMastropao1 : RT @Presa_Diretta: Nella prossima puntata di #presadiretta vi portiamo anche in Kazakhstan, primo produttore al modo di uranio naturale, ne… - raffaellapusc : RT @Presa_Diretta: Nella prossima puntata di #presadiretta vi portiamo anche in Kazakhstan, primo produttore al modo di uranio naturale, ne… - La_Stram : RT @Presa_Diretta: Nella prossima puntata di #presadiretta vi portiamo anche in Kazakhstan, primo produttore al modo di uranio naturale, ne… - RaiTre : RT @Presa_Diretta: Nella prossima puntata di #presadiretta vi portiamo anche in Kazakhstan, primo produttore al modo di uranio naturale, ne… -