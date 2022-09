Premio Sele d’Oro Mezzogiorno | Ponti contro Muri | ecco i vincitori della 38^ edizione

Leggi su ildenaro

(Di sabato 10 settembre 2022) La Giuria ha reso pubblici i nomi e i riconoscimentiXXXVIIIdel. I premi saranno consegnati sabato 10 settembre, nel corsogiornata finale dell’2022manifestazione, a Oliveto Citra in provincia di Salerno. Di seguito, l’elenco dei premiati sezione per sezione. PREMI SPECIALIGIURIA Anna Finocchiaro Giovanni Lombardi Linda Laura Sabbadini RICONOSCIMENTO SPECIALE ALLA MEMORIA DEL Prof. Francesco PastorePER LA CULTURA,PRESIDENZA DELL’ENTEE DEGLI E.E.L.L A Marta HerlingSEZIONE SAGGI ex aequo a: Gianluca ...