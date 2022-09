Premio “Salva la tua lingua locale”, anche a Monreale concorso per poesia, fumetto, teatro, musica, lavori scientifici (Di sabato 10 settembre 2022) Gli scrittori sono tanti, pare che riescano persino a superare il numero dei lettori. Ma quanti sono quelli che scrivono in lingua locale? Se rimaniamo a Monreale abbiamo avuto una tradizione gloriosa. Il “siculo Petrarca”, ovvero Antonio Veneziano, limava i suoi versi fra la Fontana del Pozzillo vicinissima alla sua casa e la Palermo dei viceré. anche in tempi recenti ci sono stati diversi autori, per tutti ricordiamo Gualtiero Sapienza ovvero “Martinelli”, vincitore di molti premi e poeta inserito nelle antologie. Spesso lo scrittore “locale” trova difficile riuscire a venir fuori dal guscio della propria piccola comunità, per fortuna in loro soccorso arriva una diversa e più profonda attenzione e anche il Premio “Salva la tua ... Leggi su filodirettomonreale (Di sabato 10 settembre 2022) Gli scrittori sono tanti, pare che riescano persino a superare il numero dei lettori. Ma quanti sono quelli che scrivono in? Se rimaniamo aabbiamo avuto una tradizione gloriosa. Il “siculo Petrarca”, ovvero Antonio Veneziano, limava i suoi versi fra la Fontana del Pozzillo vicinissima alla sua casa e la Palermo dei viceré.in tempi recenti ci sono stati diversi autori, per tutti ricordiamo Gualtiero Sapienza ovvero “Martinelli”, vincitore di molti premi e poeta inserito nelle antologie. Spesso lo scrittore “” trova difficile riuscire a venir fuori dal guscio della propria piccola comunità, per fortuna in loro soccorso arriva una diversa e più profonda attenzione eilla tua ...

