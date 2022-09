Premier League posticipata, non si gioca la giornata in Inghilterra: il motivo (Di sabato 10 settembre 2022) Non si giocherà la giornata di Premier League, il motivo riguarda la morte della Regina Elisabetta. In una riunione, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. “Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera”, si legge in una nota. “Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa”, le parole di Richard Masters, amministratore delegato della Premier League. Non solo la massima ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 10 settembre 2022) Non si giocherà ladi, ilriguarda la morte della Regina Elisabetta. In una riunione, i club dellahanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. “Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno didi questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera”, si legge in una nota. “Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l’hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa”, le parole di Richard Masters, amministratore delegato della. Non solo la massima ...

