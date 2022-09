Potter-Chelsea: il mago che sostituisce Tuchel (Di sabato 10 settembre 2022) Un brutto inizio in Premier e la sconfitta esterna con la Dinamo Zagabria. Questi sono stati i motivi che hanno portato la dirigenza dei Blues a esonerare Thomas Tuchel. Per sostituirlo e riportare il Chelsea tra i primi della classe è arrivato Graham Potter. L’ex allenatore del Brighton si troverà ad esordire direttamente in Champions League contro il Salisburgo per poi affrontare il Liverpool alla prossima giornata di Premier League. Un inizio non semplice per provare a rimettere sui binari una stagione cominciata con il piede sbagliato. Graham dovrà, infatti, rimettere a posto il morale e il mental della squadra. La stagione è, fondamentalmente, appena iniziata e la cosa più importante è non perdere la testa. Perché il Chelsea ha, come già dimostrato, tutte le qualità per essere ai massimi livelli in ogni ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 10 settembre 2022) Un brutto inizio in Premier e la sconfitta esterna con la Dinamo Zagabria. Questi sono stati i motivi che hanno portato la dirigenza dei Blues a esonerare Thomas. Per sostituirlo e riportare iltra i primi della classe è arrivato Graham. L’ex allenatore del Brighton si troverà ad esordire direttamente in Champions League contro il Salisburgo per poi affrontare il Liverpool alla prossima giornata di Premier League. Un inizio non semplice per provare a rimettere sui binari una stagione cominciata con il piede sbagliato. Graham dovrà, infatti, rimettere a posto il morale e il mental della squadra. La stagione è, fondamentalmente, appena iniziata e la cosa più importante è non perdere la testa. Perché ilha, come già dimostrato, tutte le qualità per essere ai massimi livelli in ogni ...

DiMarzio : .@ChelseaFC: ufficiale la nomina di #Potter come nuovo allenatore #PremierLeague - DiMarzio : .@premierleague | Il @ChelseaFC ha raggiunto l’accordo verbale con #Potter - DiMarzio : #Chelsea, #Potter in pole position per il dopo #Tuchel. Il #Brighton acconsente all'incontro #PremierLeague - lacompetenza : Nella settimana è arrivato, a sorpresa, l'esonero di Thomas Tuchel, l'allenatore del Chelsea. A sostuituirlo sarà G… - lacompetenza : Chi è Graham Potter, il nuovo allenatore del Chelsea THREAD -