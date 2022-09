Pisa-Reggina, Serie B: probabili formazioni e diretta tv (Di sabato 10 settembre 2022) Una Serie B che non si ferma mai proverà a dare altre pretendenti alla massima Serie. Pisa-Reggina ne è l’esempio. La lotta, soprattutto quest’anno, è serratissima data la presenza di tante ex big di Serie A, cadute in cadetteria. Ma tra tutte le squadre altisonanti ce n’è una che manca tra le grandi da un po’. È la Reggina di Filippo Inzaghi, prima con Brescia e Frosinone, che vuole approfittare del turno di campionato favorevole per allungare sulle inseguitrici. Contro troverà un Pisa in enorme difficoltà, ultimo con un solo punto e la peggior difesa del campionato. I tre punti sono fondamentali per entrambe le squadre ed è possibile che, se la gara non verrà sbloccata in fretta, il Pisa si possa chiudere in difesa alla ricerca di un punto d’oro o ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 10 settembre 2022) UnaB che non si ferma mai proverà a dare altre pretendenti alla massimane è l’esempio. La lotta, soprattutto quest’anno, è serratissima data la presenza di tante ex big diA, cadute in cadetteria. Ma tra tutte le squadre altisonanti ce n’è una che manca tra le grandi da un po’. È ladi Filippo Inzaghi, prima con Brescia e Frosinone, che vuole approfittare del turno di campionato favorevole per allungare sulle inseguitrici. Contro troverà unin enorme difficoltà, ultimo con un solo punto e la peggior difesa del campionato. I tre punti sono fondamentali per entrambe le squadre ed è possibile che, se la gara non verrà sbloccata in fretta, ilsi possa chiudere in difesa alla ricerca di un punto d’oro o ...

citynowit : In panchina il tecnico porterà anche gli ultimi arrivati Bouah ed Hernani - citynowit : Oggi in campo le altre, con la Reggina impegnata in trasferta contro il Pisa - TuttoPisa : La sfida tra Pisa e Reggina valida per la 5^ giornata del campionato di Serie B ed in programma sabato alle ore 14.… - TuttoPisa : Il Pisa si prepara alla sfida contro la Reggina in programma sabato alle ore 14.00 all'Arena Garibaldi. Contro la f… - TuttoPisa : Pisa-Reggina è una partita per antonomasia avara di gol. Il pallone ci racconta che nelle sfide giocate all'Arena i… -