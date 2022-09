Piano nazionale per non autosufficienza, Orlando firma decreto per oltre 2,6 mld euro (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Ho firmato la proposta di Dpcm che stanzia 2,6 miliardi di euro alle regioni per il Piano nazionale per la non autosufficienza. Si tratta di risorse e strumenti importanti per aiutare gli anziani, le persone più fragili e le loro famiglie che troppo spesso sono lasciate sole di fronte alle difficoltà. Una risposta concreta per contrastare le diseguaglianze e costruire un nuovo modello di welfare”. Lo annuncia, su Facebook, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando. “Di politiche sociali e di sostegno ai non autosufficienti se ne parla poco, purtroppo, in queste settimane di campagna elettorale” e, continua il ministro, quella di oggi è “una notizia importante, un obiettivo per il quale abbiamo lavorato a lungo in questi mesi, a partire dalla definizione dei livelli ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 10 settembre 2022) (Adnkronos) – “Hoto la proposta di Dpcm che stanzia 2,6 miliardi dialle regioni per ilper la non. Si tratta di risorse e strumenti importanti per aiutare gli anziani, le persone più fragili e le loro famiglie che troppo spesso sono lasciate sole di fronte alle difficoltà. Una risposta concreta per contrastare le diseguaglianze e costruire un nuovo modello di welfare”. Lo annuncia, su Facebook, il ministro del Lavoro, Andrea. “Di politiche sociali e di sostegno ai non autosufficienti se ne parla poco, purtroppo, in queste settimane di campagna elettorale” e, continua il ministro, quella di oggi è “una notizia importante, un obiettivo per il quale abbiamo lavorato a lungo in questi mesi, a partire dalla definizione dei livelli ...

