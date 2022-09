“Perché non c’era”. Meghan Markle assente a Balmoral, spunta una clamorosa telefonata (Di sabato 10 settembre 2022) Come da protocollo, il figlio della Regina Elisabetta Carlo III è stato proclamato Re negli appartamenti di St James, nel complesso di Buckingham Palace, dall’Accession Council, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione. La cerimonia avviene due giorni dopo la scomparsa della 96enne regina Elisabetta e dall’ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne: l’evento è stato trasmesso per la prima volta in diretta tv. Nel frattempo emergono alcuni retroscena su quanto è avvenuto nelle ultime ore di vita della regina Elisabetta a Balmoral in Scozia. Secondo The Sun. Meghan Markle (la moglie del principe Harry) stava per mettersi in viaggio verso il castello Balmoral, ma ha cambiato idea. Probabilmente non voleva lasciare ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 10 settembre 2022) Come da protocollo, il figlio della Regina Elisabetta Carlo III è stato proclamato Re negli appartamenti di St James, nel complesso di Buckingham Palace, dall’Accession Council, istituzione chiamata a certificare nel Regno Unito la successione fra un monarca e un altro, e che si riunisce solo in questa occasione. La cerimonia avviene due giorni dopo la scomparsa della 96enne regina Elisabetta e dall’ascesa ipso facto al trono del suo primogenito 73enne: l’evento è stato trasmesso per la prima volta in diretta tv. Nel frattempo emergono alcuni retroscena su quanto è avvenuto nelle ultime ore di vita della regina Elisabetta ain Scozia. Secondo The Sun.(la moglie del principe Harry) stava per mettersi in viaggio verso il castello, ma ha cambiato idea. Probabilmente non voleva lasciare ...

