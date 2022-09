Perché Mina è sparita dalle scene? Ornella Vanoni confessa la verità (Di sabato 10 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sono tantissimi anni che Mina ha deciso di lasciare le scene musicali ed in tanti si sono sempre chiesti il motivo di questa scelta. A svelare la verità è stata Ornella Vanoni: ecco che cosa ha detto. Nonostante siano più di quattro decenni che una delle più grandi artiste italiane hanno abbandonato le scene – Leggi su youmovies (Di sabato 10 settembre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sono tantissimi anni cheha deciso di lasciare lemusicali ed in tanti si sono sempre chiesti il motivo di questa scelta. A svelare laè stata: ecco che cosa ha detto. Nonostante siano più di quattro decenni che una delle più grandi artiste italiane hanno abbandonato le

Mina_vagante1 : Fingono che il collegamento sia in diretta? Perché rispondono prima che la domanda finisca #TimMusicAwards - Mina_vagante1 : Carlo che sta accelerando il tutto perché vuole chiudere in fretta e andare a casa dopo aver visto la grandine #TIMMusicAwards - SerGioBiag : @dottcap @repubblica Anche perché è stata una mina , e le mine generalmente scoppiano da sole . - nexusonenessuno : @rusembitaly Non riesco davvero a immaginare perché ci fosse quella mina. Siete senza vergogna. - mavanotiground0 : @ladyfavolosa2 @luIuriant Al post originale ! Sono totalmente d’accordo con quello che hai scritto tu! Oltretutto C… -