Perché Meloni invoca il rischio stabilità. Il mosaico di Fusi (Di sabato 10 settembre 2022) L'allarme col sapore di rischio di tenuta del sistema politico, l'ha lanciato chi in teoria meno avrebbe ragione di temerlo. "Serve stabilità. Non so se in questa legislatura, pur avendo noi la maggioranza, ci siano le condizioni indipendentemente da chi vinca, per governare cinque anni". Firmato Giorgia Meloni, ossia la leader più accreditata per la vittoria alle elezioni del 25 settembre nonché la stessa che ha rivendicato come obbligatorio l'incarico per andare a palazzo Chigi e guidare il governo nel caso le urne fossero generose come i sondaggi assicurano. Come mai tanta prudenza? E che significa sentire di non avere la garanzia della stabilità della premiership alla prima donna mai arrivata su quella poltrona, cosa che potrebbe assicurarle simpatie e consensi anche da settori politicamente lontanissimi? Possibile ...

