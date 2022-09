Perché il prezzo del gas in Europa sale, mentre quello delle altre commodity scende (Di sabato 10 settembre 2022) La guerra in Ucraina andava bene per spiegare l’aumento dei prezzi, ma è quasi “imbarazzante” notare che molti di essi scendono. Quindi, nella narrazione dominante circa la crescente e galoppante inflazione odierna c’è qualcosa che non torna. Come mai gli indici internazionali delle commodity registrano delle diminuzioni dei prezzi negli ultimi mesi? Aiutano i dati forniti dal rapporto “commodity Market Outlook”, pubblicato lo scorso aprile dalla Banca Mondiale, che analizza globalmente gli indici dei prezzi per tre maxi categorie: energia, prodotti agricoli e metalli in generale. Un indice è una sorta di paniere ponderato dei prezzi delle varie materie prime che ne fanno parte. Posto a 100 gli indici al primo gennaio 2020, cioè prima della pandemia, essi scendono per tutte e tre le categorie fino a ... Leggi su linkiesta (Di sabato 10 settembre 2022) La guerra in Ucraina andava bene per spiegare l’aumento dei prezzi, ma è quasi “imbarazzante” notare che molti di essi scendono. Quindi, nella narrazione dominante circa la crescente e galoppante inflazione odierna c’è qualcosa che non torna. Come mai gli indici internazionaliregistranodiminuzioni dei prezzi negli ultimi mesi? Aiutano i dati forniti dal rapporto “Market Outlook”, pubblicato lo scorso aprile dalla Banca Mondiale, che analizza globalmente gli indici dei prezzi per tre maxi categorie: energia, prodotti agricoli e metalli in generale. Un indice è una sorta di paniere ponderato dei prezzivarie materie prime che ne fanno parte. Posto a 100 gli indici al primo gennaio 2020, cioè prima della pandemia, essi scendono per tutte e tre le categorie fino a ...

