Perché il prezzo del gas in Europa sale | mentre quello delle altre commodity scende

(Di sabato 10 settembre 2022) La guerra in Ucraina andava bene per spiegare l’aumento dei prezzi, ma è quasi “imbarazzante” notare che molti di essi scendono. Quindi, nella narrazione dominante circa la crescente e galoppante inflazione odierna c’è qualcosa che non torna. Come mai gli indici internazionaliregistranodiminuzioni dei prezzi negli ultimi mesi? Aiutano i dati forniti dal rapporto “Market Outlook”, pubblicato lo scorso aprile dalla Banca Mondiale, che analizza globalmente gli indici dei prezzi per tre maxi categorie: energia, prodotti agricoli e metalli in generale. Un indice è una sorta di paniere ponderato dei prezzivarie materie prime che ne fanno parte. Posto a 100 gli indici al primo gennaio 2020, cioè prima della pandemia, essi scendono per tutte e tre le categorie fino a ...