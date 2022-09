Perché il no all'estrazione di gas nazionale fa male anche all'ambiente (Di sabato 10 settembre 2022) La prossima settimana dovrebbe essere presentato il decreto preparato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani per attuare l’aumento della produzione di gas nazionale. Per quanto il governo Draghi abbia definito urgente la materia, le questioni tecniche sono abbastanza complicate e i risultati dovrebbero vedersi solo nel medio termine, con un raddoppio della capacità di produzione nazionale che attualmente è attorno a 3 miliardi di metri cubi annui. Rispetto al fabbisogno italiano, che è di circa 75 miliardi di metri cubi annui di gas, pare una bazzecola, qualcosa di completamente insignificante. E invece è anche questo, insieme agli altri, un punto fondamentale della strategia di riduzione delle importazioni e quindi di riduzione della dipendenza energetica dalla Russia. Quanto sia stato miope, ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 10 settembre 2022) La prossima settimana dovrebbe essere presentato il decreto preparato dal ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani per attuare l’aumento della produzione di gas. Per quanto il governo Draghi abbia definito urgente la materia, le questioni tecniche sono abbastanza complicate e i risultati dovrebbero vedersi solo nel medio termine, con un raddoppio della capacità di produzioneche attualmente è attorno a 3 miliardi di metri cubi annui. Rispetto al fabbisogno italiano, che è di circa 75 miliardi di metri cubi annui di gas, pare una bazzecola, qualcosa di completamente insignificante. E invece èquesto, insieme agli altri, un punto fondamentale della strategia di riduzione delle importazioni e quindi di riduzione della dipendenza energetica dalla Russia. Quanto sia stato miope, ...

