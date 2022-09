Per le prossime elezioni Cia Puglia ammonisce la politica che il tempo è scaduto e bisogna agire ora o l’agricoltura muore (Di sabato 10 settembre 2022) Bari. «tempo scaduto». È questo il claim utilizzato da CIia Agricoltori Italiani di Puglia per condividere, con i cittadini e con i candidati di tutte le coalizioni partecipanti alle prossime elezioni, le proprie proposte di rilancio dell’agricoltura e il grido d’aiuto di un comparto tanto fondamentale e importante quanto trascurato e spesso penalizzato dalle scelte della classe dirigente a tutti i livelli. «Il tempo è scaduto perché se non si attuano subito misure, progetti e riforme per il rilancio, allora il declino potrebbe essere inesorabile e disastroso, con la chiusura di centinaia di aziende e la perdita di reddito e lavoro per migliaia di persone» – ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 10 settembre 2022) Bari. «». È questo il claim utilizzato da CIia Agricoltori Italiani diper condividere, con i cittadini e con i candidati di tutte le coalizioni partecipanti alle, le proprie proposte di rilancio dele il grido d’aiuto di un comparto tanto fondamentale e importante quanto trascurato e spesso penalizzato dalle scelte della classe dirigente a tutti i livelli. «Ilperché se non si attuano subito misure, progetti e riforme per il rilancio, allora il declino potrebbe essere inesorabile e disastroso, con la chiusura di centinaia di aziende e la perdita di reddito e lavoro per migliaia di persone» – ha dichiarato Gennaro Sicolo, presidente di CIAe vicepresidente ...

