Per il Daily Mail l’esonero di Tuchel non ha senso: è stato lui il regista del mercato, meritava tempo (Di sabato 10 settembre 2022) Il Daily Mail è categorico: l’esonero di Tomas Tuchel, secondo il giornale inglese, non ha senso. E non ha senso perché il tecnico tedesco è stato, in assenza di un direttore sportivo, «il principale stratega del mercato»: i tanti (tantissimi) soldi che ha speso Boehly sono stati spesi nella direzione indicata da Tuchel (che – ricordiamo noi – ha rifiutato Ronaldo), che dopo aver alzato la Champions League solo sedici mesi fa avrebbe meritato un altro po’ di tempo per sistemare le cose al Chelsea nonostante le montagne russe di questo inizio di stagione. Questo – specifica il Mail – non vuol dire che le ultime prestazioni non fossero allarmanti: la fragorosa sconfitta per 1-0 in casa della Dinamo ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 10 settembre 2022) Ilè categorico:di Tomas, secondo il giornale inglese, non ha. E non haperché il tecnico tedesco è, in assenza di un direttore sportivo, «il principale stratega del»: i tanti (tantissimi) soldi che ha speso Boehly sono stati spesi nella direzione indicata da(che – ricordiamo noi – ha rifiutato Ronaldo), che dopo aver alzato la Champions League solo sedici mesi fa avrebbe meritato un altro po’ diper sistemare le cose al Chelsea nonostante le montagne russe di questo inizio di stagione. Questo – specifica il– non vuol dire che le ultime prestazioni non fossero allarmanti: la fragorosa sconfitta per 1-0 in casa della Dinamo ...

