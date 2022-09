Peppa Pig, l’episodio con due mamme scatena la polemica e irrompe nella campagna elettorale (Di sabato 10 settembre 2022) Le due mamme in “Peppa Pig”, popolare cartone animato per bimbi, scatenano la polemica e irrompono nella campagna elettorale. A puntare attenzioni e critiche sullo stilizzato maialino rosa Pro Vita Famiglia onlus e Fratelli d’Italia che sono insorti (preventivamente) per una puntata – andata in onda in Gran Bretagna su Channel 5 – in cui veniva presentata una famiglia con due mamme. l’episodio con due mamme del celebre cartone “Peppe Pig”“È intollerabile usare cartoni animati in salsa Lgbtqia+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender. Per questo il primo episodio di Peppa Pig trasmesso in UK con la presenza di ‘due mamme ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 10 settembre 2022) Le duein “Pig”, popolare cartone animato per bimbi,no lae irrompono. A puntare attenzioni e critiche sullo stilizzato maialino rosa Pro Vita Famiglia onlus e Fratelli d’Italia che sono insorti (preventivamente) per una puntata – andata in onda in Gran Bretagna su Channel 5 – in cui veniva presentata una famiglia con duecon duedel celebre cartone “Peppe Pig”“È intollerabile usare cartoni animati in salsa Lgbtqia+ per influenzare la mente dei bambini e normalizzare situazioni che si fondano sull’ideologia gender. Per questo il primo episodio diPig trasmesso in UK con la presenza di ‘due...

GiusCandela : Voi capite di cosa stiamo parlando? Peppa Pig. Fratelli d'Italia contro Peppa Pig. Anno 2022. - elio_vito : È una destra intollerante ed oscurantista, vogliono vietare persino, come talebani, la messa in onda di un cartone… - pinapic : Proiettare un episodio di Peppa Pig con due mamme non va bene, ma il video in cui una donna viene violentata può es… - Kos15374 : RT @eadaimon: Nel cartone di Peppa pig compaiono due madri Nei miei cartoni compariva : Pollon che si faceva di cocaina Lady Oscar con trau… - LoreGir8 : RT @laGreta_: Il maestro Miyazaki aveva già previsto tutto. Better a (Peppa) Pig than a fascist. -