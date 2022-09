Peppa Pig, gli spettatori cattolici con Fdi: giù le mani dai bambini, basta distorsioni sulla famiglia (Di sabato 10 settembre 2022) Legittime quanto condivise le posizioni di Fdi sulla controversa questione dell’episodio delle due mamme in Peppa Pig, disegno animato diffuso a livello planetario in 180 Paesi del mondo, con cui stanno crescendo generazioni di bambini. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, fomentate da una levata di scudi montata ad arte dalla sinistra pronta a cavalcare rivendicazioni di parte e malcontento nel segno dell’indottrinamento gender, ancora oggi la querelle pedagogico-sociale non accenna a stemperarsi. La svolta che sdogana e rilancia, per la prima volta nella popolarissima serie d’animazione televisiva, il prototipo familiare politically correct delle due mamme gay. Invocata da dem e universo arcobaleno. E cavalcata dai produttori del cartone britannico pronti a cedere alle pressioni multicolor, alimenta un dibattito sempre più infuocato ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 10 settembre 2022) Legittime quanto condivise le posizioni di Fdicontroversa questione dell’episodio delle due mamme inPig, disegno animato diffuso a livello planetario in 180 Paesi del mondo, con cui stanno crescendo generazioni di. Dopo le polemiche dei giorni scorsi, fomentate da una levata di scudi montata ad arte dalla sinistra pronta a cavalcare rivendicazioni di parte e malcontento nel segno dell’indottrinamento gender, ancora oggi la querelle pedagogico-sociale non accenna a stemperarsi. La svolta che sdogana e rilancia, per la prima volta nella popolarissima serie d’animazione televisiva, il prototipo familiare politically correct delle due mamme gay. Invocata da dem e universo arcobaleno. E cavalcata dai produttori del cartone britannico pronti a cedere alle pressioni multicolor, alimenta un dibattito sempre più infuocato ...

