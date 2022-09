Pazienti senza riabilitazione al Distretto 60: lettera del sindaco di Pagani e di Cisl e Uil (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiPagani (Sa) – Esplode l’attenzione sul tema degli oltre 90 Pazienti – in gran parte bambini e anziani – ai quali il DS 60 non ha concesso l’autorizzazione a proseguire le cure riabilitative. Mentre le famiglie di questi Pazienti hanno lanciato un appello che al primo giorno ha già raccolto centinaia di firme, il sindaco di Pagani, Raffaele Maria De Prisco, il segretario della Cisl Miro Amatruda e il segretario della UIL FP, Donato Salvato, hanno preso nettamente posizione scrivendo al direttore del DS 60 e, per conoscenza, alla responsabile riabilitazione della ASL Grazia Gentile. Tre lettere diverse ma con la stessa richiesta: dare le autorizzazioni e garantire il diritto alla cura. “Sono rimasto colpito – scrive il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 10 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti(Sa) – Esplode l’attenzione sul tema degli oltre 90– in gran parte bambini e anziani – ai quali il DS 60 non ha concesso l’autorizzazione a proseguire le cure riabilitative. Mentre le famiglie di questihanno lanciato un appello che al primo giorno ha già raccolto centinaia di firme, ildi, Raffaele Maria De Prisco, il segretario dellaMiro Amatruda e il segretario della UIL FP, Donato Salvato, hanno preso nettamente posizione scrivendo al direttore del DS 60 e, per conoscenza, alla responsabiledella ASL Grazia Gentile. Tre lettere diverse ma con la stessa richiesta: dare le autorizzazioni e garantire il diritto alla cura. “Sono rimasto colpito – scrive il...

