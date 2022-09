Paura in volo per Elettra Lambirghini e Afrojack: “Il jet stava per schiantarsi” (Di sabato 10 settembre 2022) Un forte temporale ha costretto un jet privato ad un atterraggio d’emergenza. A bordo vi erano Elettra Lamborghini ed Afrojack, che se la sono vista brutta. Attimi di Paura per la coppia, che lo scorso giovedì stava volando da Parigi verso Anversa con un aereo privato, quando il maltempo li ha sorpresi, costringendoli ad atterrare. Un brutto episodio che i due hanno raccontato sui social: “Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole”, ha scritto la cantante, ancora sotto shock. “Siamo stati davvero fortunati – ha aggiunto Lamborghini – L’inizio del volo è stato pieno di turbolenze ma tutto ok. Metà del viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli”. Poi le condizioni meteo peggiorano, tra fulmini e cielo nero. Da qui la ... Leggi su tpi (Di sabato 10 settembre 2022) Un forte temporale ha costretto un jet privato ad un atterraggio d’emergenza. A bordo vi eranoLamborghini ed, che se la sono vista brutta. Attimi diper la coppia, che lo scorso giovedìvolando da Parigi verso Anversa con un aereo privato, quando il maltempo li ha sorpresi, costringendoli ad atterrare. Un brutto episodio che i due hanno raccontato sui social: “Ci schiantiamo nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole”, ha scritto la cantante, ancora sotto shock. “Siamo stati davvero fortunati – ha aggiunto Lamborghini – L’inizio delè stato pieno di turbolenze ma tutto ok. Metà del viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli”. Poi le condizioni meteo peggiorano, tra fulmini e cielo nero. Da qui la ...

