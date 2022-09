Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Riga 2022: Nikolaj Memola domina la gara maschile e prenota un posto per le Finali (Di sabato 10 settembre 2022) Biglietti per Torino prenotati, adesso c’è solo da aspettare l’ufficialità. Nikolaj Memola ha stravinto la terza tappa del circuito Junior Grand Prix 2022-2023 di Pattinaggio di figura, andata in scena questo fine settimana in quel di Riga (Lettonia) assicurandosi ufficiosamente (grazie alla seconda piazza di Ostrava) uno posto per le Finali che si svolgeranno nel capoluogo piemontese nel mese di dicembre. L’azzurro, già abbondantemente in testa dopo lo short, ha mantenuto saldissima la leadership anche nel libero grazie a un programma composto da due tripli axel, di cui il primo agganciato all’euler/triplo salchow e con il secondo leggermente viziato da un turn, oltre che due due ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Biglietti per Torinoti, adesso c’è solo da aspettare l’ufficialità.ha stravinto la terza tappa del circuito-2023 didi figura, andata in scena questo fine settimana in quel di(Lettonia) assicurandosi ufficiosamente (grazie alla seconda piazza di Ostrava) unoper leche si svolgeranno nel capoluogo piemontese nel mese di dicembre. L’azzurro, già abbondantemente in testa dopo lo short, ha mantenuto saldissima la leadership anche nel libero grazie a un programma comda due tripli axel, di cui il primo agganciato all’euler/triplo salchow e con il secondo leggermente viziato da un turn, oltre che due due ...

fisritalia : #Europei2022 Andorra ???????? Conclusa la gara per le coppie artistico Cadetti e Jeunesse Leggi l’articolo ????… - Fresatura_Bo : Giovani promesse crescono, due atleti del Pattinaggio Artistico Riccione campioni d'Italia Acsi - GiornaleLORA : Europei Pattinaggio Artistico Andorra: Bronzo per Scatarzi e Ricci - fisritalia : #Europei2022 Andorra ???? Bronzo per i Jeunesse Scatarzi e Ricci ???? Leggi l’articolo ???? - sportface2016 : #Pattinaggio, #Kostner sull'infortunio: 'Doppia frattura alla mandibola, tornerò presto' -