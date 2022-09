Patrick Dempsey cambia look: ecco come si è presentato ieri all’evento in cui ha ottenuto il titolo di Disney Legend (Foto) (Di sabato 10 settembre 2022) Ci sono uomini che a ogni cambio look generano l’ilarità generale, come Armando Incarnato, diventato quasi un meme sui social (e non per scopi positivi!!) e poi c’è Patrick Dempsey, che come lo metti metti… sta. Tant’è che noi lo metteremmo pure nel nostro salotto se vogliamo fare le brave, peccato che a tenerselo stretto ci pensi sua moglie Jillian, che ieri sera ha mostrato sul suo profilo Instagram il nuovo cambio look dell’amatissimo Dottor Stranamore di Grey’s Anatomy. L’attore di origini irlandesi nel corso di un evento dove ha ricevuto il titolo Disney Legend per come d’incanto, si è presentato biondo platino, lasciando di stucco tutti i suoi fan. E non ce ne voglia il cavaliere ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 settembre 2022) Ci sono uomini che a ogni cambiogenerano l’ilarità generale,Armando Incarnato, diventato quasi un meme sui social (e non per scopi positivi!!) e poi c’è, chelo metti metti… sta. Tant’è che noi lo metteremmo pure nel nostro salotto se vogliamo fare le brave, peccato che a tenerselo stretto ci pensi sua moglie Jillian, chesera ha mostrato sul suo profilo Instagram il nuovo cambiodell’amatissimo Dottor Stranamore di Grey’s Anatomy. L’attore di origini irlandesi nel corso di un evento dove ha ricevuto ilperd’incanto, si èbiondo platino, lasciando di stucco tutti i suoi fan. E non ce ne voglia il cavaliere ...

sbonaccini : L’attore Patrick Dempsey, celebre volto della serie Grey’s Anatomy, è a Modena per le riprese del film su Enzo Ferr… - Soy_Terry : RT @bianxaneve: puoi togliere derek shepherd da patrick dempsey ma non puoi togliere patrick dempsey da derek shepherd - IsaeChia : Patrick Dempsey cambia look: ecco come si è presentato ieri all’evento in cui ha ottenuto il titolo di Disney Legen… - LillyQueen48 : @bethesunsh1ne Cosa cazzo c'entrano gli 4 con Patrick Dempsey non si sa .. cmq ?? - 8cMLeti : RT @bianxaneve: puoi togliere derek shepherd da patrick dempsey ma non puoi togliere patrick dempsey da derek shepherd -