Passato e futuro dell'Osservatorio di Brera, da 260 anni 'sentinella' del cielo (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - Tutto è iniziato con due gesuiti che dal tetto del convento videro una cometa e convinsero Padre Louis La Grange, destinato poi a diventare matematico e astronomo, a osservare il cielo. E dal 1760 l'attività dell'Osservatorio Astronomico di Brera non si è mai fermata sia nell'osservazione degli astri che nella meteorologia. I gesuiti infatti insieme alle stelle cominciarono ad osservare tutti i fenomeni analizzabili nel cielo come la pioggia e la temperatura. Proprio per questo ha ottenuto il riconoscimento di 'Osservatorio Centenario', premio che viene assegnato a quelle stazioni (oggi 140 in tutto il mondo) che possono vantare misurazioni meteo, con standard certificati, che durano ininterrottamente da oltre 100 anni. Riconoscimento ambito ma comunque che va ... Leggi su agi (Di sabato 10 settembre 2022) AGI - Tutto è iniziato con due gesuiti che dal tetto del convento videro una cometa e convinsero Padre Louis La Grange, destinato poi a diventare matematico e astronomo, a osservare il. E dal 1760 l'attivitàAstronomico dinon si è mai fermata sia nell'osservazione degli astri che nella meteorologia. I gesuiti infatti insieme alle stelle cominciarono ad osservare tutti i fenomeni analizzabili nelcome la pioggia e la temperatura. Proprio per questo ha ottenuto il riconoscimento di 'Centenario', premio che viene assegnato a quelle stazioni (oggi 140 in tutto il mondo) che possono vantare misurazioni meteo, con standard certificati, che durano ininterrottamente da oltre 100. Riconoscimento ambito ma comunque che va ...

