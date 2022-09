Parità di genere, la svolta nel linguaggio: il nuovo vocabolario Treccani registra il femminile di nomi e aggettivi prima del maschile (Di sabato 10 settembre 2022) Nell'edizione 2022 una novità: nella ricerca di un termine è privilegiato l'ordine alfabetico (amica, amico). Introdotte le forme al femminile di lavori e professioni e abolite le spiegazioni che fanno riferimento a stereotipi del genere "la mamma cucina, il papà lavora" Leggi su repubblica (Di sabato 10 settembre 2022) Nell'edizione 2022 una novità: nella ricerca di un termine è privilegiato l'ordine alfabetico (amica, amico). Introdotte le forme aldi lavori e professioni e abolite le spiegazioni che fanno riferimento a stereotipi del"la mamma cucina, il papà lavora"

