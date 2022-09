Papa Francesco: “Ho detto che era una terza guerra mondiale a pezzi, ora è totale” (Di sabato 10 settembre 2022) Nell’udienza per la Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze: “I numerosi conflitti armati in corso preoccupano seriamente”. Papa Francesco ha affermato: “Ho detto che era una terza guerra mondiale a pezzi, ora è totale. Il mondo era stato preservato dalla guerra atomica, purtroppo dobbiamo continuare a pregare per questo pericolo, che già da tempo avrebbe dovuto essere scongiurato”, così Papa Francesco ricevendo in udienza i partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, il pontefice ha sottolineato i “seri rischi per le persone e per il pianeta” che ora sono sempre maggiori. “Ho detto che era una terza ... Leggi su notizieitaliaonline (Di sabato 10 settembre 2022) Nell’udienza per la Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze: “I numerosi conflitti armati in corso preoccupano seriamente”.ha affermato: “Hoche era una, ora è. Il mondo era stato preservato dallaatomica, purtroppo dobbiamo continuare a pregare per questo pericolo, che già da tempo avrebbe dovuto essere scongiurato”, cosìricevendo in udienza i partecipanti alla Sessione Plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze, il pontefice ha sottolineato i “seri rischi per le persone e per il pianeta” che ora sono sempre maggiori. “Hoche era una...

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda Elisabetta II, il suo instancabile servizio al bene e assicura preghiere per la Regina e per… - vaticannews_it : #Chiesa Ha preso il via a Castel Gandolfo l'incontro annuale dei responsabili del Movimento dei Focolari nel mondo… - vaticannews_it : ??? Domenica 4 settembre ?? ore 10.25 ??Piazza San Pietro SANTA MESSA PRESIEDUTA DA PAPA FRANCESCO CON RITO DI BEATIFI… - imusumarra : FRATELLI TUTTI di Papa Francesco - Audiolibri - Vatican News - GBussacchetti : SOLO LA MADONNA NERA è LA PROTETTRICE DEI GESUITI: E NON È LA MADRE DI GESÙ. PAPA FRANCESCO È IL LORO CAPO: PERCHÈ?… -