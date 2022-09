Paola Caruso presenta il nuovo fidanzato sul red carpet di Venezia 79: ecco chi è (Foto) (Di sabato 10 settembre 2022) Paola Caruso ha ritrovato l’amore ed ha voluto presentare a tutti il suo nuovo fidanzato sfilando insieme a lui durante il red carpet del Festival del Cinema di Venezia. Ad aver conquistato il cuore dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stato Francesco Zaffagnini. Paola e Francesco, che è uno sportivo, sono apparsi innamoratissimi e a loro agio davanti ai riflettori. Entrambi hanno poi postato delle immagini relative al loro arrivo e Venezia sui rispettivi profili social: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paola Caruso (@PaolaCarusoofficial) Sembra dunque che la Caruso abbia ... Leggi su isaechia (Di sabato 10 settembre 2022)ha ritrovato l’amore ed ha volutore a tutti il suosfilando insieme a lui durante il reddel Festival del Cinema di. Ad aver conquistato il cuore dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stato Francesco Zaffagnini.e Francesco, che è uno sportivo, sono apparsi innamoratissimi e a loro agio davanti ai riflettori. Entrambi hanno poi postato delle immagini relative al loro arrivo esui rispettivi profili social: Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@official) Sembra dunque che laabbia ...

