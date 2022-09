Paola Caruso a Venezia con amore: presenta il nuovo fidanzato (Di sabato 10 settembre 2022) Paola Caruso felicissima sul red carpet di Venezia ha sfilato con il nuovo fidanzato. Chi è il nuovo compagno di Paola Caruso? Ormai sembra siano più queste le domande che arrivano dalla Mostra del cinema di Venezia che quelle sui veri vip, le celebrità e i film presenti al Festival. Tra un’influencer, un’opinionista e un ex concorrente di reality show appare anche Paola Caruso e porta in scena il suo amore. Lui è Francesco Zaffagnini, è uno sportivo e sembra abbia reso felice e serena la dolce ed esplosiva Paola Caruso. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social immagini da Venezia, dal red carpet. Nessun imbarazzo, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 10 settembre 2022)felicissima sul red carpet diha sfilato con il. Chi è ilcompagno di? Ormai sembra siano più queste le domande che arrivano dalla Mostra del cinema diche quelle sui veri vip, le celebrità e i film presenti al Festival. Tra un’influencer, un’opinionista e un ex concorrente di reality show appare anchee porta in scena il suo. Lui è Francesco Zaffagnini, è uno sportivo e sembra abbia reso felice e serena la dolce ed esplosiva. Entrambi hanno pubblicato sui rispettivi profili social immagini da, dal red carpet. Nessun imbarazzo, ...

