Pallanuoto, Ungheria-Croazia in tv oggi: canale, orario e diretta streaming finale oro Europei maschili 2022 (Di sabato 10 settembre 2022) Tutto pronto per Ungheria-Croazia, partita valevole come finale per l'oro degli Europei femminili 2022 di Pallanuoto. I magiari, reduci dalla vittoria contro i campioni del mondo della Spagna, vogliono riscattare il settimo posto dei Mondiali in casa di poche settimane fa e chiudere nel migliore dei modi. Dall'altra parte ci saranno però i padroni di casa della Croazia, che dopo aver battuto di misura grazie ad un rigore (molto contestato) il Settebello, vuole fare esplodere il pubblico di casa. Chi si aggiudicherà vittoria e titolo? L'appuntamento è per le ore 20.30 di sabato 10 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita.

