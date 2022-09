Pallanuoto, Italia-Spagna in tv oggi: canale, orario e diretta streaming finale bronzo Europei maschili 2022 (Di sabato 10 settembre 2022) Tutto pronto per Italia-Spagna, partita valevole come finale per il bronzo degli Europei femminili 2022 di Pallanuoto. Il Settebello di Sandro Campagna, vincitore dell’ultima World League, si è fermato contro i padroni di casa della Croazia in semifinale ed ora vuole subito riscattarsi. Dall’altra parte ci saranno però i campioni del mondo in carica, che hanno battuto proprio il Settebello nella finalissima di Budapest poche settimane fa. Chi si aggiudicherà la vittoria e dunque la medaglia di bronzo? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 10 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEL SETTEBELLO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ... Leggi su sportface (Di sabato 10 settembre 2022) Tutto pronto per, partita valevole comeper ildeglifemminilidi. Il Settebello di Sandro Campagna, vincitore dell’ultima World League, si è fermato contro i padroni di casa della Croazia in semied ora vuole subito riscattarsi. Dall’altra parte ci saranno però i campioni del mondo in carica, che hanno battuto proprio il Settebello nella finalissima di Budapest poche settimane fa. Chi si aggiudicherà la vittoria e dunque la medaglia di? L’appuntamento è per le ore 18.00 di sabato 10 settembre a Spalato, in Croazia. Di seguito, le informazioni per seguire la partita. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL CALENDARIO DEL SETTEBELLO: DATE, ORARI E TV IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ...

SkySport : ULTIM'ORA #PALLANUOTO Europeo femminile, terzo posto per l'#Italia: il Setterosa batte l'Olanda 16-13 #SkySport - Eurosport_IT : SETTE???????????????????? ??????????? Gli Azzurri non smettono di vincere! L'Italia travolge 16-8 la Francia nei quarti di fina… - Eurosport_IT : SETTEBELLO AI QUARTI! ????????? L'Italia conquista il primo posto nel girone battendo 13-8 il Montenegro! Grande pres… - mariobianchi18 : Il #10settembre 1994 il #Settebello è campione del mondo: l'Italia di pallanuoto maschile vince l’oro ai mondiali d… - telodogratis : Italia-Spagna oggi, Europei pallanuoto maschile: dove vedere in diretta la finale per il terzo posto -