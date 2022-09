Pallanuoto, Europei 2022: la Spagna batte nuovamente il Settebello. Bronzo agli iberici (Di sabato 10 settembre 2022) Il Setterosa ieri aveva cambiato il verdetto di Budapest con l’Olanda, il Settebello non ci riesce. La Nazionale italiana di Pallanuoto maschile perde nuovamente con la sua bestia nera di quest’estate, la Spagna: nella finalina per il Bronzo degli Europei di Spalato è 7-6 per gli iberici. Un match ricco di tensione e molto diverso da quanto ci si poteva aspettare (sicuramente diverso rispetto alla finale iridata in terra magiara di qualche settimana fa). La squadra di Sandro Campagna, un po’ scarica dopo la sconfitta in semifinale con la Croazia, non riesce a dettare il proprio gioco ed esce sconfitta di misura. Prima parte di gara a sorpresa a ritmi molto bassi, molto più tattica che fisica e veloce. La Spagna nel primo quarto si porta sul 3-1, con ... Leggi su oasport (Di sabato 10 settembre 2022) Il Setterosa ieri aveva cambiato il verdetto di Budapest con l’Olanda, ilnon ci riesce. La Nazionale italiana dimaschile perdecon la sua bestia nera di quest’estate, la: nella finalina per ildeglidi Spalato è 7-6 per gli. Un match ricco di tensione e molto diverso da quanto ci si poteva aspettare (sicuramente diverso rispetto alla finale iridata in terra magiara di qualche settimana fa). La squadra di Sandro Campagna, un po’ scarica dopo la sconfitta in semifinale con la Croazia, non riesce a dettare il proprio gioco ed esce sconfitta di misura. Prima parte di gara a sorpresa a ritmi molto bassi, molto più tattica che fisica e veloce. Lanel primo quarto si porta sul 3-1, con ...

