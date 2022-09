Pallanuoto | Europei 2022 | la Croazia è d’oro Ungheria battuta 10-9

Leggi su oasport

(Di sabato 10 settembre 2022) Si sono conclusi a Spalato, in, glidi: il torneo oggi, sabato 10 settembre, ha visto giocarsi le finali per il 7°, il 5° il 3° ed il 1° posto, con la vittoria dellasull’per 10-9 nell’ultimo atto ed il bronzo conquistato dalla Spagna. Nella finale per l’oro lapadrona di casa piega l’per 10-9 (3-3, 1-0, 4-4, 2-2). Nella finale per il bronzo la Spagna piega l’Italia per 7-6 (3-1, 0-2, 3-1, 1-2) e sale sul gradino più basso del podio, mentre per il 5° posto la Grecia regola la Francia per 10-8 (3-2, 4-1, 2-2, 1-3), infine per il 7° posto il Montenegro supera la Georgia per 14-11 (6-4, 2-1, 4-3, 2-3). RISULTATISPALATO ...