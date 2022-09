Pagelle Roma-Milan Femminile | stoica Giuliani | Dubcova distratta

(Di sabato 10 settembre 2022) Queste ledi, gara valevole per la 2^ giornata e chiusa dalle rossonere con una brutta sconfitta per 2-0

officialmaz : Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore cam… - PianetaMilan : Pagelle #RomaMilan Femminile: stoica #Giuliani, #Dubcova distratta #ACMilan #Milan #SempreMilan - sportli26181512 : #NotizieinevidenzasuCalcioNapoliBasketeGiovanili Primavera 1: Napoli-Roma 1-5, le pagelle del match: Primavera 1: N… - andrea_spadoni : RT @officialmaz: Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore campo, ris… - Pollone_ : RT @officialmaz: Le mie pagelle alle italiane dopo il primo turno di Coppe Europee, basandomi su valore dell'avversario, fattore campo, ris… -

Capello e Toni incoronano la Juventus, Cannavaro premia gli sforzi del Napoli di coniugare qualità e risparmio, Materazzi vota per ladi Mou. il colpo è Lukaku. Non perderti le Newsletter di ...... formazioni ufficiali, cronaca testuale live e, a fine gara, commento, tabellino,e ... VAR: Francesco Fourneau di1. A - VAR: Daniele Perenzoni di Rovereto. Ascolta l'articolo - A Decrease ...Benevento Cagliari 0-2. Succede tutto nella ripresa: vantaggio dell'ex Lapadula, espulsione di Obert, raddoppio di Luvumbo.Conclusa l'edizione estiva del calciomercato, nell'edizione settimanale di Sportweek sono stati intervistati Fabio Capello, Marco Materazzi, Fabio Cannavaro e Luca Toni per dare i voti al mercato. Cap ...