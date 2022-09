Pagelle Inter Torino: rinascita Handanovic, Ilkhan rovina tutto – VOTI (Di sabato 10 settembre 2022) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Inter Torino Le Pagelle dei protagonisti del match tra Inter e Torino, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Brozovic, Handanovic FLOP: Ilkhan, Dumfries VOTI Inter (3-5-2): Handanovic 7; Skriniar 6, De Vrij 6, Dimarco 6 (77? Bellanova SV); Dumfries 5 (69? Bastoni 6), Barella 6.5, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (77? Mkhitaryan 6), Darmian 6 (85? Gosens SV); Martinez 6, Dzeko 5.5 (69? Correa 6). Allenatore: Inzaghi 6.5 Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5, Buongiorno 7, Rodriguez 7 (77? Zima SV); Lazaro 6 (90? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 settembre 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 6ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Brozovic,FLOP:, Dumfries(3-5-2):7; Skriniar 6, De Vrij 6, Dimarco 6 (77? Bellanova SV); Dumfries 5 (69? Bastoni 6), Barella 6.5, Brozovic 7, Calhanoglu 6 (77? Mkhitaryan 6), Darmian 6 (85? Gosens SV); Martinez 6, Dzeko 5.5 (69? Correa 6). Allenatore: Inzaghi 6.5(3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6.5, Buongiorno 7, Rodriguez 7 (77? Zima SV); Lazaro 6 (90? ...

