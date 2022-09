Padova | muore travolto dal treno Regionale | dramma lungo i binari

(Di sabato 10 settembre 2022) Un uomo si è gettato sotto uned è morto sabato 10 settembre. Al momento non si conosce la sua identità nè il motivo del gesto estremo. L'investimento è avvenuto a Pontevigodarzere, sulla linea ...

cronacacampania : Infermiera e mamma muore a 45 anni per una malattia rarissima - SoniaLaVera : RT @mattinodipadova: Suicidio lungo i binari a Padova, muore un uomo - mattinodipadova : Suicidio lungo i binari a Padova, muore un uomo - Gazzettino : Mamma Giada, infermiera a #Schiavonia, muore a 45 anni Foto - mattinodipadova : Infermiera e mamma muore a 45 anni per una malattia rarissima -

Il Mattino di Padova

L'investimento è avvenuto a Pontevigodarzere, sulla linea regionale- Montebelluna che è stata chiusa per permettere alla polizia ferroviaria di effettuare i rilievi e recuperare il corpo. I ......dimezzato il numero di morti e dispersi nel Mar Mediterraneo perché più gente parte più gente"... clandestini e spacciatori che la guerra c'è la portano in viale, Quarto Oggiaro, Corvetto e ... Suicidio lungo i binari a Padova, muore un uomo Un uomo si è gettato sotto un treno ed è morto sabato 10 settembre. Al momento non si conosce la sua identità nè il motivo del gesto estremo. L'investimento ...PADOVA. Suicidio sabato verso le 15 a Pontevigodarzere lungo la linea ferroviaria che collega Padova a Montebelluna. Sul posto è intervenuta la polfer che ha interrogato il macchinista.