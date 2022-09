Our Ties – Les Miens | la recensione | Roschdy Zem e l' esasperazione familiare che supera i limiti

(Di sabato 10 settembre 2022) Ladi Our- Les: due fratelli opposti, uno shock, le prospettive che si ribaltano. Nevrosi e verità rivelate nella commedia diZem, che fotografa le sfumature di una certa famiglia borghese. Forse con troppa enfasi e con troppa verbosità. In Concorso a Venezia 2022. Ah, la famiglia. Crogiolo di apparenze e velleità, bugie e mezze verità, sotterfugi e incomprensioni. Quanto sarebbe più facile, invece, affrontare il nucleo- spesso espanso tanto da toccare pure i vicini di casa - senza la paura di dire, finalmente, quello che uno pensa. Del resto, l'unica cosa che non possiamo sceglierci è proprio la famiglia. Nasciamo già marchiati e già segnati da un destino (quasi) scritto. E allora, anche il senso della fortuna può cambiare in base al nostro albero genealogico ...

Una famiglia intorno a un tavolo, allungato all'eccesso per ospitare le generazioni diverse che si ritrovano per un pranzo domenicale o qualche festività. Roschdy Zem è stato preso come tanti autori ...A chiudere il concorso di Venezia 79, oltre a Chiara di Susanna Nicchiarelli e Gli orsi non esistono di Jafar Panahi, un terzo film,(LES MIENS) di Roschdy Zem, il più personale dei sei film che il 56enne regista e attore francese ha già firmato. Uscirà in sala in Italia con Movies Ispired. L'apprezzato regista de La ... Our Ties Recensione - Les miens La recensione di Our Ties - Les Miens: due fratelli opposti, uno shock, le prospettive che si ribaltano. Nevrosi e verità rivelate nella commedia di Roschdy Zem, che fotografa le sfumature di una ...Les miens la recensione in anteprima del film di Roschdy Zem presentato in concorso alla Mostra di Venezia 2022 ...