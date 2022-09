Ospiti d'eccezione: Sarah Jessica Parker e Linda Evangelista, che hanno contribuito al successo dell'It Bag, dagli anni Novanta ad oggi (Di sabato 10 settembre 2022) La New York Fashion Week, la prima Settimana della Moda del fittissimo mese delle sfilate, ha trovato questa stagione una new entry di altissimo livello. Per celebrare i 25 anni di una delle sue creazioni più famose, la borsa Baguette, Fendi ha scelto proprio la cornice della Grande Mela, con cui l’It Bag vanta un rapporto speciale. Fendi primavera estate 2022 X ... Leggi su iodonna (Di sabato 10 settembre 2022) La New York Fashion Week, la prima Settimanaa Moda del fittissimo mesee sfilate, ha trovato questa stagione una new entry di altissimo livello. Per celebrare i 25di unae sue creazioni più famose, la borsa Baguette, Fendi ha scelto proprio la cornicea Grande Mela, con cui l’It Bag vanta un rapporto speciale. Fendi primavera estate 2022 X ...

palermo24h : allo Stand Florio proiezioni, incontri e ospiti d’eccezione - sportli26181512 : #Antetokounmpo e i campioni del basket a San Siro per Inter-Bayern: Ospiti d'eccezione al 'Meazza' per il match di… - Ilmiodiabete : Play with Food: la scena del cibo edizione 11 La nuova edizione del primo festival di teatro interamente dedicato… - sofia01945498 : RT @LuxVide: Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d'eccezione a Venezia. Saranno, infatti, presenti il 6 Settembre all’evento teaser della… - LenkaWeaver : RT @LuxVide: Francesca Chillemi e Can Yaman ospiti d'eccezione a Venezia. Saranno, infatti, presenti il 6 Settembre all’evento teaser della… -