Oggi il grande giorno della proclamazione di Re Carlo III: la cerimonia in corso a St. James Palace per la prima volta in diretta tv (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo sovrano sta per accettare formalmente l'incarico dopo il primo discorso alla nazione davanti a Truss, Johnson, Cameron, May e Blair. Intanto cambia l'operazione «Unicorno» per riportare la salma di Elisabetta II a Londra: non viaggerà in treno ma in aereo

