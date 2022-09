Oggi il grande giorno della proclamazione di Re Carlo III: la cerimonia alle 11 a St. James Palace (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo sovrano sta per accettare formalmente l’incarico dopo il primo discorso alla nazione. Intanto cambia l’operazione «Unicorno» per riportare la salma di Elisabetta II a Londra: non viaggerà in treno ma in aereo, e solo domani il feretro verrà esposto a Edimburgo Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 10 settembre 2022) Il nuovo sovrano sta per accettare formalmente l’incarico dopo il primo discorso alla nazione. Intanto cambia l’operazione «Unicorno» per riportare la salma di Elisabetta II a Londra: non viaggerà in treno ma in aereo, e solo domani il feretro verrà esposto a Edimburgo

DadoneFabiana : Il programma del @Mov5Stelle è rivoluzionario e il presidente @GiuseppeConteIT, assieme ai candidati, oggi l'ha ill… - frankgabbani : 40 ?? E oggi sono 40 per me! ?? Si dice che sia un’età che segna un giro di boa, uno “scollinamento” verso la second… - EnricoLetta : Un grande in bocca al lupo al giornalista Mattia #Sorbi ferito oggi in Ucraina. - Ninuzzo75100361 : @Flavio68167157 Perché siamo un popolo di debosciati , comunque oggi c'è una grande manifestazione a Roma - CabriniGirl : RT @aletapparini: Da leggere oggi su @ilfoglio_it l'ottimo @AndreaMinuz sul grande Franco Zeffirelli (recensione del documentario 'Confor… -