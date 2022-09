Oggi è un altro giorno, Rosalinda Celentano: “L’uomo c’ha questa cosa che si ingrandisce e mi spaventa un pochino” (Di sabato 10 settembre 2022) Momenti di imbarazzo in diretta a Oggi è un altro giorno. Il salotto pomeridiano di Serena Bortone su Rai 1 è tornato per una nuova stagione e tra gli ospiti di giovedì 8 settembre c’era anche Rosalinda Celentano, la figlia di Adriano e Claudia Mori. L’intervista con la conduttrice stava procedendo tranquillamente quando ad un certo punto la situazione è, diciamo così, degenerata in un terreno “vietato ai minori”. Rosalinda stava infatti parlando delle differenze di genere tra uomini e donne quando Serena Bortone le ha chiesto se nella sua vita abbia amato più uomini o più donne: lei ha quindi risposto di preferire il gentil sesso, spiegando anche il perché. “La donna la paragono sempre un po’ al mare, che più ti tuffi, vai in fondo e più trovi il pericolo, ma trovi anche delle cose ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Momenti di imbarazzo in diretta aè un. Il salotto pomeridiano di Serena Bortone su Rai 1 è tornato per una nuova stagione e tra gli ospiti di giovedì 8 settembre c’era anche, la figlia di Adriano e Claudia Mori. L’intervista con la conduttrice stava procedendo tranquillamente quando ad un certo punto la situazione è, diciamo così, degenerata in un terreno “vietato ai minori”.stava infatti parlando delle differenze di genere tra uomini e donne quando Serena Bortone le ha chiesto se nella sua vita abbia amato più uomini o più donne: lei ha quindi risposto di preferire il gentil sesso, spiegando anche il perché. “La donna la paragono sempre un po’ al mare, che più ti tuffi, vai in fondo e più trovi il pericolo, ma trovi anche delle cose ...

