Oggi 10 settembre: San Nicola da Tolentino | Vede la Santa Casa trasportata dagli angeli (Di sabato 10 settembre 2022) Famoso per i suoi doni taumaturgici, San Nicola da Tolentino ebbe anche eccezionali visioni mistiche. Prima fra tutte la visione della Santa Casa di Nazareth traslata dagli angeli a Loreto. Viene invocato particolarmente per la liberazione delle anime del Purgatorio. Ma anche contro le malattie epidemiche, dai naufraghi e dai carcerati. Nicola da Tolentino nasce L'articolo Oggi 10 settembre: San Nicola da Tolentino Vede la Santa Casa trasportata dagli angeli proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di sabato 10 settembre 2022) Famoso per i suoi doni taumaturgici, Sandaebbe anche eccezionali visioni mistiche. Prima fra tutte la visione delladi Nazareth traslataa Loreto. Viene invocato particolarmente per la liberazione delle anime del Purgatorio. Ma anche contro le malattie epidemiche, dai naufraghi e dai carcerati.danasce L'articolo10: Sandalaproviene da La Luce di Maria.

