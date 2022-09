Nuovi vaccini: prenotazioni da lunedì, ma la quarta dose a tutti è un rebus (Di sabato 10 settembre 2022) Da lunedì 12 settembre si potrà prenotare il farmaco studiato sul ceppo Omicron 1. Ma a fine mese arriva quello contro Omicron 5. Che fare? Leggi su ilsole24ore (Di sabato 10 settembre 2022) Da12 settembre si potrà prenotare il farmaco studiato sul ceppo Omicron 1. Ma a fine mese arriva quello contro Omicron 5. Che fare?

