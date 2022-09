Non solo Nurofen, adesso dalle Farmacie sono spariti anche altri farmaci comunissimi | I motivi sono sconvolgenti (Di sabato 10 settembre 2022) Si parla di una vera e propria emergenza farmaci: scopriamo quali sono le cause della carenza e i farmaci di cui si ha più bisogno. carenza di farmaci (fonte canva)Quella che sta vivendo il nostro paese è una vera e propria emergenza, sia a livello economico che sanitario. Il disagio finanziario ha messo a dura prova le famiglie italiane, la maggior parte delle quali devono arrancare per arrivare a fine mese. Malgrado i bonus messi a disposizione da parte dello stato, come quello da 200 euro, oppure quello relativo alla scuola e allo sport, e molti altri ancora, le famiglie vivono ancora in uno stato di disagio. Per non parlare della crisi sanitaria. Per via del Covid, c’è carenza di un antinfiammatorio importante, ovvero il Nurofen. Questo farmaco è ... Leggi su topicnews (Di sabato 10 settembre 2022) Si parla di una vera e propria emergenza: scopriamo qualile cause della carenza e idi cui si ha più bisogno. carenza di(fonte canva)Quella che sta vivendo il nostro paese è una vera e propria emergenza, sia a livello economico che sanitario. Il disagio finanziario ha messo a dura prova le famiglie italiane, la maggior parte delle quali devono arrancare per arrivare a fine mese. Malgrado i bonus messi a disposizione da parte dello stato, come quello da 200 euro, oppure quello relativo alla scuola e allo sport, e moltiancora, le famiglie vivono ancora in uno stato di disagio. Per non parlare della crisi sanitaria. Per via del Covid, c’è carenza di un antinfiammatorio importante, ovvero il. Questo farmaco è ...

