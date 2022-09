Non solo Cina, così l’India entra in Africa (Di sabato 10 settembre 2022) Roma, 10 set – Se la presenza della Cina in Africa attira molta attenzione da parte della stampa, lo stesso non si può dire di quella dell’India, sebbene questo gigante dell’Asia negli ultimi tempi stia facendo sentire sempre di più il suo peso nel continente nero. Le imprese del subcontinente puntano molto sull’Africa e per capire questo fenomeno non serve altro che osservare ciò che sta accadendo in Nigeria e Gabon, due Paesi con cui l’India di recente ha firmato accordi commerciali. Come l’India investe in Africa: il caso Nigeria In Nigeria, poche settimane fa, è stato creato il Nigeria India Business Council, un ente che si pone come obiettivo quello di incrementare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Al momento il valore degli scambi è di 14 miliardi di ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 10 settembre 2022) Roma, 10 set – Se la presenza dellainattira molta attenzione da parte della stampa, lo stesso non si può dire di quella del, sebbene questo gigante dell’Asia negli ultimi tempi stia facendo sentire sempre di più il suo peso nel continente nero. Le imprese del subcontinente puntano molto sull’e per capire questo fenomeno non serve altro che osservare ciò che sta accadendo in Nigeria e Gabon, due Paesi con cuidi recente ha firmato accordi commerciali. Comeinveste in: il caso Nigeria In Nigeria, poche settimane fa, è stato creato il Nigeria India Business Council, un ente che si pone come obiettivo quello di incrementare gli scambi commerciali tra i due Paesi. Al momento il valore degli scambi è di 14 miliardi di ...

