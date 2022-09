“Non parlarne è 1 suicidio”, l’evento di Telefono Amico Italia: “Diamo voce a quello che ci tormenta” (Di sabato 10 settembre 2022) I casi di suicidio aumentano sempre di più con un record segnato proprio nel 2021. Sono state quasi 6.000 le richieste d’aiuto arrivate lo scorso anno a Telefono Amico Italia da persone attraversate dal pensiero del suicidio o preoccupate per il possibile suicidio di un proprio caro. Le richieste d’aiuto sono cresciute del 55% rispetto al 2020 e sono quasi quadruplicate rispetto al 2019, prima della pandemia. A preoccupare particolarmente il dato relativo ai giovani: il 28% delle richieste d’aiuto, arrivate alla linea telefonica o nella chat di WhatsApp di Telefono Amico Italia, è di under 26. E come se non bastasse il 2022 non sembra essere migliore: nel primo semestre dell’anno le richieste d’aiuto sono state più di 2.700, il 28% di ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 10 settembre 2022) I casi diaumentano sempre di più con un record segnato proprio nel 2021. Sono state quasi 6.000 le richieste d’aiuto arrivate lo scorso anno ada persone attraversate dal pensiero delo preoccupate per il possibiledi un proprio caro. Le richieste d’aiuto sono cresciute del 55% rispetto al 2020 e sono quasi quadruplicate rispetto al 2019, prima della pandemia. A preoccupare particolarmente il dato relativo ai giovani: il 28% delle richieste d’aiuto, arrivate alla linea telefonica o nella chat di WhatsApp di, è di under 26. E come se non bastasse il 2022 non sembra essere migliore: nel primo semestre dell’anno le richieste d’aiuto sono state più di 2.700, il 28% di ...

ignaziocorrao : E se non saremo in grado di invertire la rotta, ciò che sta avvenendo in queste ore in #Pakistan (avete sentito qua… - booboolor : @Franeronero29 A volte lui entra su Grindr per controllarmi il profilo e vedere se mi collego. Ho ancora l'app inst… - medbinahmed : @AlexBazzaro Un problema non esclude l'altro. Se il caro bollette danneggia le tasche dei cittadini e il tessuto ec… - claudia__74 : @CristianGdvcsb @lorenzaswift13 @ProVitaFamiglia E nove mesi e parto, naturale o cesareo, analisi, pericoli (non fa… - NiKNiKinter : @AlexBazzaro Non sai un cazzo di politica? Non parlarne -