Non cambieremo Costituzione a maggioranza Il progetto di Tajani per l' Italia

Cambiare la Costituzione a maggioranza «non è nel nostro Dna. È stata la sinistra a provarci in passato». Lo dice il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, in un'intervista al Corriere della Sera. «Noi siamo per il presidenzialismo fin dagli anni Novanta. Declinato secondo il modello francese o secondo quello americano, il presidente della Repubblica diventerebbe sul serio rappresentante dell'unità nazionale, la guida del Paese scelta del popolo, eletto come viene eletto il sindaco», spiega ancora l'esponente azzurro. Quanto al rischio di rimanere schiacciati tra Meloni e Salvini, Tajani nega ci sia questo pericolo, «assolutamente no. Noi siamo protagonisti», «ogni voto per noi è un voto a favore dell'Europa. Con la nostra storia e con la nostra identità non ci sentiamo ...

