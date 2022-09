New York: dichiarato stato di emergenza per virus poliomielite (Di sabato 10 settembre 2022) E’ emergenza poliomielite nello stato di New York . Il virus è stato ora rilevato in un campione di acque reflue della contea di Nassau . E si è sviluppato anche piuttosto velocemente. Ad agosto, per... Leggi su feedpress.me (Di sabato 10 settembre 2022) E’nellodi New. Ilora rilevato in un campione di acque reflue della contea di Nassau . E si è sviluppato anche piuttosto velocemente. Ad agosto, per...

