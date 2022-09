"Neanche una telefonata": principe Harry, bomba-Caprarica sulla morte della Regina (Di sabato 10 settembre 2022) Il Re è pronto per il trono? «Carlo si sta preparando da 74 anni per fare il Re. E stava aspettando. È il compito di un principe ereditario attendere la morte del padre o della madre. Ma Carlo è seriamente addolorato, lui era legato alla mamma da un profondo affetto, nonostante le incomprensioni dovute soprattutto alla speculazione della stampa che ogni tanto ipotizzava l'abdicazione di sua maestà Elisabetta II». Ma sarà all'altezza di sostituirla... «È molto intelligente e colto, sarà il primo erede al trono laureato a Cambridge. Anche se il suo carattere è sempre stato un po' amletico e scontroso, ha tutte le carte in regola sia da un punto di vista istituzionale, sia da quello pubblico». Ne è convinto Antonio Caprarica, esperto della Famiglia reale inglese che ha sempre descritto ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 10 settembre 2022) Il Re è pronto per il trono? «Carlo si sta preparando da 74 anni per fare il Re. E stava aspettando. È il compito di unereditario attendere ladel padre omadre. Ma Carlo è seriamente addolorato, lui era legato alla mamma da un profondo affetto, nonostante le incomprensioni dovute soprattutto alla speculazionestampa che ogni tanto ipotizzava l'abdicazione di sua maestà Elisabetta II». Ma sarà all'altezza di sostituirla... «È molto intelligente e colto, sarà il primo erede al trono laureato a Cambridge. Anche se il suo carattere è sempre stato un po' amletico e scontroso, ha tutte le carte in regola sia da un punto di vista istituzionale, sia da quello pubblico». Ne è convinto Antonio, espertoFamiglia reale inglese che ha sempre descritto ...

FiorellaMannoia : Da buon vigliacco lo ha fatto con una donna, che peraltro non capiva bene neanche quello che stava dicendo. Codard… - romeoagresti : Per la #Juve non è un argomento prioritario, essendo un contratto in scadenza nel 2024, ma neanche un pensiero trop… - Giorgiolaporta : Mentre il #RegnoUnito avrà Liz Truss come nuova premier conservatrice, il nostro #Pd non solo non ha mai candidato… - frsalis06 : @telegram_it ciao da più di una settimana il mio account è stato limitato per colpa di un mal'intenzionato che mi h… - ifmarycouldfly : RT @louiseiuncesso: invece di litigare su chi è meglio andatevi ad ascoltare la loro musica che poi fate tanto drama ma non sapete neanche… -