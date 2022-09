Napoli | tabù Spezia vince sempre al Maradona

Leggi su napolipiu

(Di sabato 10 settembre 2022)è la partita del sesto turno di Serie A che si gioca allo stadio Diego Armandoalla ore 15.00. Gli azzurri devonore per avere continuità di risultati. La squadra di Spalletti è reduce da una bellissima vittoria con la Lazio all’Olimpico, a cui si è aggiunta la festa di Champions League con ilche ha dominato e vinto con il Liverpool. Ma Spalletti già nei minuti successivi alla vittoria europea aveva avvisato tutti: “Ora dobbiamo superare il test con lo”. È chiaro che la squadra ligure sia tecnicamente inferiore a quella inglese, ma ilsoffre tantissimo queste squadre, per informazioni chiedere al Lecce e anche allo: 100% di vittorie in trasferta a ...